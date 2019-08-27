Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Война за независимость обострилась: в штабе ООС сообщили об обстрелах и раненом

784 Читать материал на украинском

В понедельник, 26 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook,противник обстреливал украинские позиции запрещенным минскими соглашениями оружием: минометом калибра 82 мм, а также - гранатометом различных систем, крупнокалиберным пулеметом и стрелковым оружием.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Новости
Война на Донбассе: в штабе ООС сообщили тревожные новости

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия: минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Шумов - из ручного противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета.

Новости
"Гражданская война?" Террорист "ДНР" решил баллотироваться в депутаты в РФ

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • 25 августа в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Также трое бойцов получили ранения.

  • За период с марта 2019 года, когда было объявлено перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ООС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять ранение в голову навылет?Кастрюлю забыл надеть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...