Война за независимость обострилась: в штабе ООС сообщили об обстрелах и раненом

В понедельник, 26 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook,противник обстреливал украинские позиции запрещенным минскими соглашениями оружием: минометом калибра 82 мм, а также - гранатометом различных систем, крупнокалиберным пулеметом и стрелковым оружием.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия: минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Шумов - из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL,

25 августа в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Также трое бойцов получили ранения.

За период с марта 2019 года, когда было объявлено перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!