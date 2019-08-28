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Война за независимость: на Донбассе ранен украинский защитник

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Во вторник, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, противник обстреливал украинские позиции запрещенным минскими соглашениями оружием: минометом калибра 82 мм, а также гранатометами различных систем, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

Воин ООС

Воин ООС

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов;

  • неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Светлодарска из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток, 28 августа, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 27 августа, оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС, ранен один украинский военный.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ООС
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