Война за независимость: на Донбассе ранен украинский защитник

Во вторник, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, противник обстреливал украинские позиции запрещенным минскими соглашениями оружием: минометом калибра 82 мм, а также гранатометами различных систем, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

Воин ООС "Повернись живим"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов;

неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Светлодарска из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток, 28 августа, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 27 августа, оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС, ранен один украинский военный.

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