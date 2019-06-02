Война за независимость на Донбассе: в жестких боях были убиты террористы "Л/ДНР"

На Донбассе террористы в субботу, 1 июня, 15 раз нарушили режим прекращения огня с приминением запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Как сообщает пресс-служба ООС в Facebook, боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сказано в сообщении.
Обстрелы позиций Объединенных сил зафиксировано:
дважды вблизи населенного пункта Новоселовка. Второй - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевых машин пехоты;
у населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
четыре раза вблизи села Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды вблизи города Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды у населенного пункта Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Опытное - из стрелкового оружия.
Как указано, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
"По данным разведки, 1 июня двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены. С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Гнутово.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Новгородское из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - уточнили в штабе.
Потерь среди военнослужащих ООС нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 30 мая. В ответ ВСУ ранили одного террориста "Л/ДНР".
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