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Война за независимость: минус три оккупанта и покой для жителей Донбасса

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По данным разведки украинских военных, 29 декабря три оккупанта были уничтожены и трое террористов ранены.

Российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС на странице в Facebook.

"Также, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении, вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

antikor.com.ua

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. Напомним, что "режим тишины" вводится с 00.00 (по московскому времени) 29.12.2018 командованием Объединенных сил.

Как писал OBOZREVATEL, помощник министра обороны Юрий Бирюков сообщил , что Вооруженные силы Украины взяли под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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