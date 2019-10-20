Война за независимость: "Л/ДНР" устроили адские бои на Донбассе

В субботу, 19 октября, террористы "Л/ДНР" 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Как сказано в сводке штаба ООС в Facebook, в результате боев один украинский военнослужащий получил ранение.
Оккупанты в основном использовали стрелковое оружие и гранатометы разных систем. Также возле Золотого-4 они применили запрещенные минометы.
Террористы обстреляли украинские позиции возле таких населенных пунктов: Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Павлополь, Тарамчук, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Золотое-4, Зайцево, Крымское, Троицкое.
С начала суток 20 октября, состоянием на 7 утра, оккупанты огневую активность не проявляли.
Карта ООС по состоянию на 19 октября
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.
Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть.
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