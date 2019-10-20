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20 октября • обновлено в 07:47
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Война за независимость: "Л/ДНР" устроили адские бои на Донбассе

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В субботу, 19 октября, террористы "Л/ДНР" 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба ООС в Facebook, в результате боев один украинский военнослужащий получил ранение.

Оккупанты в основном использовали стрелковое оружие и гранатометы разных систем. Также возле Золотого-4 они применили запрещенные минометы.

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Террористы обстреляли украинские позиции возле таких населенных пунктов: Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Павлополь, Тарамчук, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Золотое-4, Зайцево, Крымское, Троицкое.

С начала суток 20 октября, состоянием на 7 утра, оккупанты огневую активность не проявляли.

Карта ООС по состоянию на 19 октября

Карта ООС по состоянию на 19 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ацкие бои? А "доблестные ВСУ" устраивают, наверное, "благородные бои"?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Йух песта Джигурда
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