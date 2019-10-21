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21 октября • обновлено в 08:06
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Война за независимость: "Л/ДНР" развязали жесткие бои, ВСУ выстояли

1.1т Читать материал на украинском

В воскресенье, 20 октября, на войне за независимость Украины на Донбассе не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook. При этом террористы "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня 12 раз, применив вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Позиции защитников ВСУ были обстреляны в районах таких населенных пунктов: Богдановка, Водяное, Павлополь, Пищевик, Невельское, Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Славное, Крымское, Золотое-4, Орехово.

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С начала суток 21 октября состоянием на 7 утра оккупанты уже трижды открыли огонь в сторону ВСУ. Потерь не зафиксировано.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Первая строчка просто убила))..Гудкова писала?))
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Громозека Иван
Громозека Иван
А война за независимость ЛДНР от Украины или Украины от ЛДНР???
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Понимаю,когда атака,а как понять,что при обстрелах "выстояли"?
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