Война за независимость: "Л/ДНР" развязали жесткие бои, ВСУ выстояли

В воскресенье, 20 октября, на войне за независимость Украины на Донбассе не пострадал ни один украинский военнослужащий.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook. При этом террористы "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня 12 раз, применив вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
Позиции защитников ВСУ были обстреляны в районах таких населенных пунктов: Богдановка, Водяное, Павлополь, Пищевик, Невельское, Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Славное, Крымское, Золотое-4, Орехово.
С начала суток 21 октября состоянием на 7 утра оккупанты уже трижды открыли огонь в сторону ВСУ. Потерь не зафиксировано.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.
Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть.
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