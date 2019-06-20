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Война за независимость: "Л/ДНР" пошли на кровавые провокации на Донбассе

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На Донбассе 19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям: одного оккупанта уничтожили и один был ранен, сообщает пресс-центр ООС.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • район населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем;

  • дважды Лебединское – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка – из стрелкового оружия;

  • два раза Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • четыре раза окраины Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • Павлополь – из автоматических гранатометов;

  • дважды Богдановка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • окраину Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз:

  • район населенного пункта Новозвановка – из автоматическим гранатометом;

  • возле Луганского – из автоматических гранатометов;

  • Зайцево – из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • Попасную – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды Крымское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • Светлодарск – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • два раза район населенного пункта Новотошковское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Южного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Война за независимость: "Л/ДНР" пошли на кровавые провокации

С начала текущих суток, 20 июня, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы совершили один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил: окраина Луганска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы ООС понесли новую боевую потерю. 19 июня в результате множественных осколочных ранений, полученных во время вражеского обстрела, погиб наводчик отделения морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Еще один сдох...приятность..так держать
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Сидоров Андрей, ну да, ещё один "ополченец" на приём к захарке з киви прибыл
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