Война за независимость: "Л/ДНР" пошли на кровавые провокации на Донбассе

На Донбассе 19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям: одного оккупанта уничтожили и один был ранен, сообщает пресс-центр ООС.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ на Донбассе Главред

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

район населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем;

дважды Лебединское – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка – из стрелкового оружия;

два раза Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза окраины Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Павлополь – из автоматических гранатометов;

дважды Богдановка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

окраину Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз:

район населенного пункта Новозвановка – из автоматическим гранатометом;

возле Луганского – из автоматических гранатометов;

Зайцево – из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Попасную – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды Крымское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Светлодарск – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

два раза район населенного пункта Новотошковское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Южного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток, 20 июня, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы совершили один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил: окраина Луганска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы ООС понесли новую боевую потерю. 19 июня в результате множественных осколочных ранений, полученных во время вражеского обстрела, погиб наводчик отделения морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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