''Война?'' Канонада в центре Севастополя напугала крымчан

В оккупированном Российской Федерацией Севастополе (Крым) слышны залпы тяжелых орудий.

Об этом в социальных сетях пишут местные жители. "На улице практически в центре города слышна канонада. Война?" - отметил пользователь под ником "Выживший" в Twitter.

"Просто оказывается, говорят, морпехи решили под зимним дождем в войнушку поиграть. Город попугать. А че? Нефиг расслабляться! Хотели в РФ? Привыкайте портки от страха отстирывать!" - продолжил он.

Турпортал Севастополя

Также юзеры добавили, что звуки слышны в Казачьей бухте (Казачка), расположенной в 15 километрах от центра Севастополя, между Камышовой бухтой и мысом Херсонес.

"И над головой что-то тяжелое летает аж стекла дрожат!", "Думал, у нас на сотке фигачат", - прокомментировали они.

Севастополь. На улице, практически в центре города, слышна канонада. Война?

Нет, пока не война.

Просто оказывается, говорят, морпехи решили под зимним дождем в войнушку поиграть. Город попугать.

А чё? Нефиг расслабиться!

Хотели в РФ?

Привыкайте портки от страха отстирывать! — Выживший. (@bomvehcnogosna) 10 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крым стянули более тысячи военных, среди которых есть призывники. По сообщению Министерства обороны РФ, на полуострове проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.