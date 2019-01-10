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''Война?'' Канонада в центре Севастополя напугала крымчан

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В оккупированном Российской Федерацией Севастополе (Крым) слышны залпы тяжелых орудий.

Об этом в социальных сетях пишут местные жители. "На улице практически в центре города слышна канонада. Война?" - отметил пользователь под ником "Выживший" в Twitter.

"Просто оказывается, говорят, морпехи решили под зимним дождем в войнушку поиграть. Город попугать. А че? Нефиг расслабляться! Хотели в РФ? Привыкайте портки от страха отстирывать!" - продолжил он.

''Война?'' Канонада в центре Севастополя напугала крымчан

Турпортал Севастополя

Также юзеры добавили, что звуки слышны в Казачьей бухте (Казачка), расположенной в 15 километрах от центра Севастополя, между Камышовой бухтой и мысом Херсонес.

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"И над головой что-то тяжелое летает аж стекла дрожат!", "Думал, у нас на сотке фигачат", - прокомментировали они.

''Война?'' Канонада в центре Севастополя напугала крымчан

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крым стянули более тысячи военных, среди которых есть призывники. По сообщению Министерства обороны РФ, на полуострове проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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