''Война?'' Канонада в центре Севастополя напугала крымчан

В оккупированном Российской Федерацией Севастополе (Крым) слышны залпы тяжелых орудий.
Об этом в социальных сетях пишут местные жители. "На улице практически в центре города слышна канонада. Война?" - отметил пользователь под ником "Выживший" в Twitter.
"Просто оказывается, говорят, морпехи решили под зимним дождем в войнушку поиграть. Город попугать. А че? Нефиг расслабляться! Хотели в РФ? Привыкайте портки от страха отстирывать!" - продолжил он.
Турпортал Севастополя
Также юзеры добавили, что звуки слышны в Казачьей бухте (Казачка), расположенной в 15 километрах от центра Севастополя, между Камышовой бухтой и мысом Херсонес.
"И над головой что-то тяжелое летает аж стекла дрожат!", "Думал, у нас на сотке фигачат", - прокомментировали они.
Севастополь. На улице, практически в центре города, слышна канонада. Война?— Выживший. (@bomvehcnogosna) 10 января 2019 г.
Нет, пока не война.
Просто оказывается, говорят, морпехи решили под зимним дождем в войнушку поиграть. Город попугать.
А чё? Нефиг расслабиться!
Хотели в РФ?
Привыкайте портки от страха отстирывать!
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крым стянули более тысячи военных, среди которых есть призывники. По сообщению Министерства обороны РФ, на полуострове проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.
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