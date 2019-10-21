"Война стала более технологичной!" Россия отправила на Донбасс опасное оружие

Россия завезла оккупационным войскам на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников.

Об этом говорится на странице международного благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Пусть это не кажется вам чем-то слишком фантастическим - за эти годы война на Востоке Украины стала более технологичной и не ограничивается только железными "подарками" со стороны террористов", - отмечается в сообщении.

Электромагнитные ружья (REX 1 на фото, разработка российского концерна "Калашников") подавляют сигнал навигации и связи беспилотника, "сажают" или притягивают его к себе.

REX 1 "Вернись живым", Facebook

За месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

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