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21 октября • обновлено в 11:09
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"Война стала более технологичной!" Россия отправила на Донбасс опасное оружие

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Россия завезла оккупационным войскам на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников.

Об этом говорится на странице международного благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Пусть это не кажется вам чем-то слишком фантастическим - за эти годы война на Востоке Украины стала более технологичной и не ограничивается только железными "подарками" со стороны террористов", - отмечается в сообщении.

Электромагнитные ружья (REX 1 на фото, разработка российского концерна "Калашников") подавляют сигнал навигации и связи беспилотника, "сажают" или притягивают его к себе.

REX 1

REX 1

"Вернись живым", Facebook

Новости
Россия перебросила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой"

За месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Донбасс-российский полигон.
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