Война с Россией: в ООН ужаснули статистикой смертей на Донбассе

На Донбассе за 2018 год погибли 55 и получили ранения 224 человека среди гражданского населения.

Отчет о жертвах составила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"Это в два раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", – сказано в докладе.

Отмечается, что за отчетный период, который охватывает время с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года, было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все периоды. В частности, погибли двое, а еще 11 мужчин и 3 женщины были ранены.

Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

ООН назвала войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Также с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.

Ранее был опубликован список бойцов Вооруженных сил, погибших во время боевых действий на Донбассе в 2018 году.

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