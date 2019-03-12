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Война с Россией: в ООН ужаснули статистикой смертей на Донбассе

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На Донбассе за 2018 год погибли 55 и получили ранения 224 человека среди гражданского населения.

Отчет о жертвах составила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"Это в два раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", – сказано в докладе.

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Отмечается, что за отчетный период, который охватывает время с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года, было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за все периоды. В частности, погибли двое, а еще 11 мужчин и 3 женщины были ранены.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Место
Украина
Теги
ООНвойна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Рузьке падаль ответит за все злодеяния, причём с торицей.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЙ КАГАЛ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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