Война с Россией: Укране дали неутешительный прогноз

Война Украины с Российской Федерацией на отдельных территориях Донбасса может продлиться продолжительное время.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказал украинский дипломат Богдан Яременко, отметив, что говорить о мире — означает настраивать себя на конец войны.

"Если говорить о войне с таким противником, как Россия, то спланировать конец войны с ней невозможно. Даже если мы выбьем врага с нашей территории или договоримся об их уходе, это не значит, что закончится давление на нас. Поэтому нам следует научиться быть приграничьем", - пояснил дипломат.

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"Я четко осознаю, что война — это жертвы, которые мы уже заплатили и еще будем платить. Но давайте подумаем, какие выгоды можем извлечь из этой войны. Не только ведь прибыль для оборонпрома", — призвал Яременко.

При этом он предупредил, что кремлевский агрессивный режим со временем будет становиться все жестче.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессиюпротив Украины.

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