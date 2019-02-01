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Война с Россией: Укране дали неутешительный прогноз

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Война Украины с Российской Федерацией на отдельных территориях Донбасса может продлиться продолжительное время.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказал украинский дипломат Богдан Яременко, отметив, что говорить о мире — означает настраивать себя на конец войны.

"Если говорить о войне с таким противником, как Россия, то спланировать конец войны с ней невозможно. Даже если мы выбьем врага с нашей территории или договоримся об их уходе, это не значит, что закончится давление на нас. Поэтому нам следует научиться быть приграничьем", - пояснил дипломат.

Война с Россией: Укране дали неутешительный прогноз

112.ua

"Я четко осознаю, что война — это жертвы, которые мы уже заплатили и еще будем платить. Но давайте подумаем, какие выгоды можем извлечь из этой войны. Не только ведь прибыль для оборонпрома", — призвал Яременко.

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При этом он предупредил, что кремлевский агрессивный режим со временем будет становиться все жестче.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессиюпротив Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Разруха - она в головах" (с) профессор Преображенский. Также и "война с Россией". Меньше горилки пить на ночь и скакать на майданах - лучший рецепт мирной жизни. А если перестать делить своих граждан на "свидомых" и "ватников", и признать гражданские права за всеми - то и гражданская война тут же закончится.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Окраина, какая бы она не была... западная или восточная.
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