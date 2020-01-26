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26 января • обновлено в 22:26
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"Война продолжается!" Зеленский сделал заявление о жуткой трагедии на Донбассе

7.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов ВСУ на Донбассе 26 января.

"Сегодня на Донбассе погибли два наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", – написал президент.

Зеленский сообщил, что с начала января на Донбассе погибли уже 11 украинских военных.

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"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", – добавил он.

Зеленский: с начала 2020 года на Донбассе погибли 11 бойцов

Зеленский: с начала 2020 года на Донбассе погибли 11 бойцов

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
Разумеется, нашим упоротым адептам майдана крайне необходимо сорвать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБСТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грешные убиенных Твоих, смилуйся
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