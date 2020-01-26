"Война продолжается!" Зеленский сделал заявление о жуткой трагедии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов ВСУ на Донбассе 26 января.

"Сегодня на Донбассе погибли два наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", – написал президент.

Зеленский сообщил, что с начала января на Донбассе погибли уже 11 украинских военных.

"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", – добавил он.

Зеленский: с начала 2020 года на Донбассе погибли 11 бойцов

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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