Главная Новости
4 декабря • обновлено в 11:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Война не закончится? Раскрыты планы террористов на Донбассе на 2020 год

1.5т
Читать материал на украинском

Российские оккупационные войска на Донбассе поставили боевые задачи на 2020 год.

Об этом в Facebook сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"4 декабря под руководством командующих так называемых 1-го АК и 2-го АК оккупационных войск ВС РФ на Донбассе с командирами подчиненных частей и подразделений началось подведение итогов за 2019-й учебный год и постановка задач на 2020-й учебный год", – говорится в сообщении.

Новости
Мощь и сила брони: танкисты ООС показали яркое видео с Донбасса

Машовец отметил, что оккупационные войска проводят вербовку, чтобы преодолеть так называемую "текучесть кадров" в рядах "народной милиции".

"В частности, согласно распоряжению органов управления обоих "корпусов" в ряде частей и подразделений представителями командования, а так же органов "по работе с личным составом" продолжается практика проведения "мотивационных бесед" с военнослужащими на предмет продолжения ими в будущем контракта на прохождение службы в рядах "народной милиции". В случае отказа и твердого намерения военнослужащего по окончанию контракта уволится из рядов "народной милиции", применяется практика понижения такого военнослужащего в должности и воинском звании", – сообщил он.

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

Цензор

Также военный эксперт добавил, что "МГБ Л/ДНР" продолжают "упреждающе-профилактическую" работа по выявлению военнослужащих, чьи родственники проживают на подконтрольной Украине территории и которые из-за данного факта склонны ("предрасположены") к дезертирству, переходу на сторону врага, а так же проведению диверсий и актов саботажа в рядах "народной милиции".

Новости
"Нам говорить не о чем": в Украине ответили на требование России по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска провели переброску военной техники на неподконтрольные Украине части Донбасса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР" Информационное сопротивление
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Конечно не закончится: на Украине много деревьев, которые ещё не украшены повешенными бaндepoвцами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "подведение итогов за 2019-й учебный год и постановка задач на 2020-й учебный год". Шта? Учебный год? Эта вторая говорящая каска ничего не перепутала?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
Опять совершенно секретная информация, которая доступна кому угодно, в том числе обозной помойке :D
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги