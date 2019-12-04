Война не закончится? Раскрыты планы террористов на Донбассе на 2020 год

Российские оккупационные войска на Донбассе поставили боевые задачи на 2020 год.

Об этом в Facebook сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"4 декабря под руководством командующих так называемых 1-го АК и 2-го АК оккупационных войск ВС РФ на Донбассе с командирами подчиненных частей и подразделений началось подведение итогов за 2019-й учебный год и постановка задач на 2020-й учебный год", – говорится в сообщении.

Машовец отметил, что оккупационные войска проводят вербовку, чтобы преодолеть так называемую "текучесть кадров" в рядах "народной милиции".

"В частности, согласно распоряжению органов управления обоих "корпусов" в ряде частей и подразделений представителями командования, а так же органов "по работе с личным составом" продолжается практика проведения "мотивационных бесед" с военнослужащими на предмет продолжения ими в будущем контракта на прохождение службы в рядах "народной милиции". В случае отказа и твердого намерения военнослужащего по окончанию контракта уволится из рядов "народной милиции", применяется практика понижения такого военнослужащего в должности и воинском звании", – сообщил он.

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Также военный эксперт добавил, что "МГБ Л/ДНР" продолжают "упреждающе-профилактическую" работа по выявлению военнослужащих, чьи родственники проживают на подконтрольной Украине территории и которые из-за данного факта склонны ("предрасположены") к дезертирству, переходу на сторону врага, а так же проведению диверсий и актов саботажа в рядах "народной милиции".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска провели переброску военной техники на неподконтрольные Украине части Донбасса.

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