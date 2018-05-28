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"Война не закончилась": на Донбассе террористы убили ребенка

23.5тЧитать новость на украинском

В результате обстрела боевиками мирного поселка Железное (Торецкое) Донецкой области погибла несовершеннолетняя девочка.

Об этом на своей странице в Facebook замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, девочка вышла во двор, где была убита осколком вражеского снаряда.

"Война не закончилась, она продолжается и каждый день от нее страдают тысячи наших граждан, жителей Донетчины и Луганщины. Самое ужасное, страдающих и погибают дети... На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Соболезнования родным", - написал Аброськин.

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На Донбассе погиб молодой боец "Правого сектора"

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий Виктор Ферлиевич. Ферлиевичу было 23 года, он был родом из села Конятин Путильского района Черновицкой области.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Я хренею с хохложпых змы))) " "Об этом сообщил на своей странице в Facebook..." Когда-нибудь будет что-то подоказательнее, чем сообщения в соцсетях?)))
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
АнтибандЭровец, хуйня ватная, потерялась на хуй отсюда, быстро!
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