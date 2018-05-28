"Война не закончилась": на Донбассе террористы убили ребенка

В результате обстрела боевиками мирного поселка Железное (Торецкое) Донецкой области погибла несовершеннолетняя девочка.

Об этом на своей странице в Facebook замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, девочка вышла во двор, где была убита осколком вражеского снаряда.

"Война не закончилась, она продолжается и каждый день от нее страдают тысячи наших граждан, жителей Донетчины и Луганщины. Самое ужасное, страдающих и погибают дети... На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Соболезнования родным", - написал Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий Виктор Ферлиевич. Ферлиевичу было 23 года, он был родом из села Конятин Путильского района Черновицкой области.