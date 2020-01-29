Главная Новости
29 января • обновлено в 21:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Война на дорогах": озвучена шокирующая статистика нарушений ПДД в Украине

510
Читать материал на украинском

В Украине за 2019 год сотрудники полиции составили 3 млн протоколов относительно нарушения правил дорожного движения.

Такие цифры озвучил в эфире ObozTV первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"За прошлый год 3 млн административных материалов было составлено полицейскими именно в сфере безопасности дорожного движения. Это постановления и протоколы относительно привлечения к ответственности", – рассказал он.

При этом представитель полиции заверил, что главная цель правоохранителей – не привлечь нарушителя к ответственности, а предупредить правонарушение.

Новости
Худшие в Европе: почему украинцы массово гибнут на дорогах и как спасти ситуацию

Белошицкий также сообщил, что патрульная полиция принимает меры для снижения аварийности на дорогах.

"Мероприятия, которые проводились, однозначно имели позитивный эффект. Это еще не была автоматическая фиксация нарушений, а только фиксация скоростного режима на определенных участках дороги. Там, где мы это фиксировали на протяжение определенного периода времени, реально это дает результат. Мы видим уменьшение аварийности, которое связано именно с превышением скорости", – отметил он.

"Война на дорогах": озвучена шокирующая статистика нарушений ПДД в Украине

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году произошло около 160 тысяч ДТП. В авариях погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети. В ДТП также были травмированы 32 тысячи человек.

В Киеве в 2019 году в результате ДТП погибли 137 человек.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Алексей Белошицкий
Место
Украина
Теги
ПДД Национальная полиция Украины полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги