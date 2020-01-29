"Война на дорогах": озвучена шокирующая статистика нарушений ПДД в Украине

В Украине за 2019 год сотрудники полиции составили 3 млн протоколов относительно нарушения правил дорожного движения.

Такие цифры озвучил в эфире ObozTV первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"За прошлый год 3 млн административных материалов было составлено полицейскими именно в сфере безопасности дорожного движения. Это постановления и протоколы относительно привлечения к ответственности", – рассказал он.

При этом представитель полиции заверил, что главная цель правоохранителей – не привлечь нарушителя к ответственности, а предупредить правонарушение.

Белошицкий также сообщил, что патрульная полиция принимает меры для снижения аварийности на дорогах.

"Мероприятия, которые проводились, однозначно имели позитивный эффект. Это еще не была автоматическая фиксация нарушений, а только фиксация скоростного режима на определенных участках дороги. Там, где мы это фиксировали на протяжение определенного периода времени, реально это дает результат. Мы видим уменьшение аварийности, которое связано именно с превышением скорости", – отметил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году произошло около 160 тысяч ДТП. В авариях погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети. В ДТП также были травмированы 32 тысячи человек.

В Киеве в 2019 году в результате ДТП погибли 137 человек.

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