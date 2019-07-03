Война на дорогах: как "играют" жизнями украинцев

Дорожные службы Киева не замечали проблемы, которая впоследствии стоила больших человеческих жертв.

Об этом говорят результаты официальной переписки OBOZREVATEL с чиновниками.

О чем не договаривают дорожники

После масштабной аварии на путепроводе 15 июня, в которой погибли четыре человека, наши журналисты направили запрос в коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Нас интересовало, какие меры повышения безопасности дорожного движения предпринимались на участке – б-р Дружбы народов - Демеевская площадь (именно здесь произошло кровавое ДТП).

Также мы спрашивали, возможно ли установить на данном отрезке дороги барьерное ограждение, так как по мнению опрошенных нами водителей, именно отсутствие отбойника является основной причиной аварийности на участке. Отбойник, считают автолюбителей, нужно было давно установить.

ДТП 15 июня на путепроводе в Киеве. В лобовом столкновении двух легковушек погибли четыре человека

Из "Киевавтодора" пришел ответ, в котором говорилось, что путепровод, дорожное покрытие и разметка находятся в надлежащем состоянии.

Также на предприятии изучили вопрос с установкой барьерного ограждения, отметив, что для повышения безопасности движения встречных транспортных потоков необходимо... установить отбойник Vario Guard длиной 320 м. И указали ориентировочную стоимость работ – 3,3 млн грн.

Ответ КК "Киевавтодор"

Из полученного ответа мы сделали вывод, что дорожники заинтересовались проблемой барьерного ограждения после запроса OBOZREVATEL. Об этом говорит тот факт, что в "Киеватодоре" полностью проигнорировали наш вопрос касательно мер, проводимых корпорацией для повышения уровня безопасности на участке.

Получается, нужно четыре трупа и запросы журналистов, прежде чем дорожные службы будут заниматься обеспечением безопасности на дороге? Цинично, но другого на ум не приходит.

Место ДТП

У Кличко молчат

Также OBOZREVATEL еще 18 июня направил информационный запрос главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко. Но ответ так и не пришел.

В частности нас интересовало – давал ли Кличко поручение профильным службам выяснить все обстоятельства соответствия дорожных условий, которые дают возможность повысить уровень безопасности дорожного движения на участке и снизить число ДТП.

Отметим, что в КГГА наш запрос зарегистрировали 19 июня – после чего направили на исполнение в департамент транспортной инфраструктуры.

26 июня мы обратились в канцелярию, где нам сообщили, что запрос находится на рассмотрении и ответа на него еще нет. И посоветовали связаться с исполнителем. Затем контактное лицо департамента – пресс-секретарь сообщила OBOZREVATEL, что запрос перенаправлен на коммунальные предприятия.

Запрос OBOZREVATEL был должным образом зарегистрирован в КГГА, однако чиновники, наверное, решили не отвечать

Акцентируем внимание чиновников КГГА, что в Законе Украины "О доступе к публичной информации" сказано, что распорядитель информации должен дать ответ на запрос не позже пяти рабочих дней.

В случае, если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных — через 20 рабочих дней с обоснованием продления.

По состоянию на 3 июля, то есть через 10 рабочих дней после регистрации запроса, от КГГА мы не получили ни уведомления о том, что запрос перенаправлен, ни, собственно, самого ответа.

P.S. Ситуация на дорогах действительно критическая, каждый год в ДТП погибает больше украинцев, чем в боевых действиях на Донбассе. Промедление в решении проблем безопасности грозит новыми смертями.

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