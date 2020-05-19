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19 мая • обновлено в 19:52
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ВСУ ответили террористам на новые провокации: наемники считают потери

2.2т
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Вооруженные формирования Российской Федерации во вторник, 19 мая, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было.

При этом террористы применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", – сказано в сообщении. Потери противника уточняются.

Днем ранее, по данным разведки, украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

19 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки, Красногоровки и Тарамчука террористы применяли гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных минометов, выпустив 14 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по позициям ВСУ 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

Карта ООС

Карта ООС

В штабе ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" придерживался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Потерь среди воинов ВСУ не было.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости ЛНР Новости ДНР ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса
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