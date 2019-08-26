Война на Донбассе: в штабе ООС сообщили тревожные новости

На Донбассе в течение суток 26 августа вооруженные формирования России и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, противник обстреливал украинские позиции из запрещенного минского соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуза – из гранатометов различных систем, вблизи Лебединского по направлению Ужовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, недалеко от Травневого в направлении Доломитного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов по направлению района Шахта 6-7 – из ручного противотанкового гранатомета, недалеко от Луганского в направлении Логвиново – из автоматического гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Также трое бойцов получили ранения.

За период с марта 2019 года, когда было объявлено перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

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