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Война на Донбассе: террористы "ЛНР" пошли на новую подлость против Украины

2.3т Читать материал на украинском

На Донбассе террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил со ссылкой на заявление украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Сообщается, что 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 представителям "Укртрансмоста".

Представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не изучив разрушенный мост для определения объемов дальнейших восстановительных работ.

Война на Донбассе: террористы "ЛНР" пошли на новую подлость против Украины
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Кроме того, 1 сентября был запланирован демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора.

Представители украинской стороны СЦКК провели встречу с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрировали готовность к проведению работ по обследованию участка местности возле моста, к расчистке завалов разрушенной части моста.

Сообщается, что российские наемники через миссию ОБСЕ были уведомлены о готовности украинской стороны начать работы, однако своего согласия не дали, объясняя это отсутствием детального плана восстановительных работ.

"Стоит отметить, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в ​​очередной раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдении вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в данном районе", – говорится в сообщении.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Новости Луганска и Луганской области
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР Новости Донбасса
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Пигин Макс
Пигин Макс
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