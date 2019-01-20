Война на Донбассе: террористы ''ДНР'' устроили подлую провокацию

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы "ДНР" из гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции в районе Гнутово.

Такую информацию 20 января на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Александр Мотузяник, передает пресс-служба ведомства.

"Ночью враг из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Гнутово", – рассказал он.

По состоянию на 11:00 20 января потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 января, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями. ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения ООС в ответ применяли дежурные огневые средства, один оккупант был ликвидирован, еще один получил ранения.

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