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18 декабря • обновлено в 23:23
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Война за независимость Украины: Генштаб назвал ужасающее число погибших на Донбассе в 2019 году

1.7т
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С начала 2019 года боевые потери украинской армии в войне на Донбассе составили 97 погибших.

Вследствие боев были ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 бойцов получили другие повреждения. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос "BBC News Украина".

Кроме того, 77 погибших человек являются небоевыми потерями. Данные приводятся по состоянию на 17 декабря 2019 года.

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В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составляли 110 военных, а в 2017 году – 198 бойцов.

Всего с начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году потери армии на Донбассе составили:

  • безвозвратные потери – 2608 человек;

  • остальные погибшие (умершие) – 1087 человек;

  • санитарные потери (раненые) – 9805 человек;

  • повреждения получили 2251 человек.

Эти данные не учитывают погибших в зоне АТО/ООС бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

antikor.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Генеральный штаб ВСУ смерть ООС
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
и кто бы мог подумать причем здесь лягушачьи прыжки
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 бойцов получили другие повреждения". Даже неприлично спрашивать, шо это за другие повреждения? Задний привод не выдержал?
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