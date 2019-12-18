Война за независимость Украины: Генштаб назвал ужасающее число погибших на Донбассе в 2019 году

С начала 2019 года боевые потери украинской армии в войне на Донбассе составили 97 погибших.

Вследствие боев были ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 бойцов получили другие повреждения. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос "BBC News Украина".

Кроме того, 77 погибших человек являются небоевыми потерями. Данные приводятся по состоянию на 17 декабря 2019 года.

В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составляли 110 военных, а в 2017 году – 198 бойцов.

Всего с начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году потери армии на Донбассе составили:

безвозвратные потери – 2608 человек;

остальные погибшие (умершие) – 1087 человек;

санитарные потери (раненые) – 9805 человек;

повреждения получили 2251 человек.

Эти данные не учитывают погибших в зоне АТО/ООС бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

Иллюстрация. Война на Донбассе antikor.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

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