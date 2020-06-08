Наемники России 7 раз нарушили режим прекращения огня: ранен воин ВСУ

Вооруженные формирования Российской Федерации в понедельник, 8 июня, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщила пресс-служба ООС.

Отмечается, что террористы применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные провокации. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", – подчеркнули в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики вели огонь по позициям ОС неподалеку Богдановки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Водяного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС

Рядом с Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники два раза открывали огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского агрессор дважды применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а в районе Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы.

Пресс-служба добавила, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, командиром штурмового батальона так называемой республиканской гвардии "ДНР" был российский военный Евгений Иванов с позывным "Копье". Недавно он дал интервью пропагандистам о войне на Донбассе, назвав себя "добровольцем".