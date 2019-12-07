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7 декабря • обновлено в 11:08
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Необратимые потери: ВСУ нанесли мощный удар по "Л/ДНР"

2.5т
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6 декабря бойцы Вооруженных Сил Украины ликвидировали на Донбассе двух террористов "Л/ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что один убитый оккупант был приписан к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток", а второй к 2-й ОМСБр "ЛНР".

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

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"Потери российско-оккупационных войск 06.12.2019 года составили: необратимые (200) - 2. Верьте в воинов. Верьте в ВС Украины", написал Штирлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских войск. В результате двое воинов ВСУ были ранены.

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Теги
ДНР Донбасс террористы "ДНР" война ООС
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Штефану сбрехать - что круглому с горы скатиться!
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