Необратимые потери: ВСУ нанесли мощный удар по "Л/ДНР"

6 декабря бойцы Вооруженных Сил Украины ликвидировали на Донбассе двух террористов "Л/ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что один убитый оккупант был приписан к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток", а второй к 2-й ОМСБр "ЛНР".

ВСУ на Донбассе

"Потери российско-оккупационных войск 06.12.2019 года составили: необратимые (200) - 2. Верьте в воинов. Верьте в ВС Украины", написал Штирлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских войск. В результате двое воинов ВСУ были ранены.

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