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31 декабря • обновлено в 23:22
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80 за неделю: террористы "спалили" реальные потери "Л/ДНР" в 2019 году

1.8т
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За 2019 год в зоне вооруженного конфликта на Донбассе было ликвидировано более 420 террористов "ЛНР" и "ДНР".

Такие данные приводятся на странице сообщества оккупантов "Сводки от ополчения Новороссии" в одной из социальных сетей. Соответствующими скриншотами на своем Telegram-канале поделился блогер с ником Ф*шик Донецкий.

О точности этих подсчетов судить сложно. На странице указывается, что за период с января-2019 по 25 декабря 2019 года на территории ОРДЛО погибло 344 боевика.

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Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

znaj.ua

За весь год якобы было ликвидировано 428. "Те, о которых нам стало известно", – подчеркнули в "Сводках от ополчения".

В сообществе "Нетипичная Ясиноватая" обратили внимание на то, что, судя по сводкам, потери "Л/ДНР" за неделю составили 84 человека.

 

О том, как прошел 6-й год войны на востоке Украины и чего удалось достичь президенту Владимиру Зеленскому на Донбассе, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Фаш*к Донецкий
Место
Украина
Теги
фотографии Новости ЛНР Новости Донбасса Новости ДНР
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