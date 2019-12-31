80 за неделю: террористы "спалили" реальные потери "Л/ДНР" в 2019 году

За 2019 год в зоне вооруженного конфликта на Донбассе было ликвидировано более 420 террористов "ЛНР" и "ДНР".

Такие данные приводятся на странице сообщества оккупантов "Сводки от ополчения Новороссии" в одной из социальных сетей. Соответствующими скриншотами на своем Telegram-канале поделился блогер с ником Ф*шик Донецкий.

О точности этих подсчетов судить сложно. На странице указывается, что за период с января-2019 по 25 декабря 2019 года на территории ОРДЛО погибло 344 боевика.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе znaj.ua

За весь год якобы было ликвидировано 428. "Те, о которых нам стало известно", – подчеркнули в "Сводках от ополчения".

В сообществе "Нетипичная Ясиноватая" обратили внимание на то, что, судя по сводкам, потери "Л/ДНР" за неделю составили 84 человека.

О том, как прошел 6-й год войны на востоке Украины и чего удалось достичь президенту Владимиру Зеленскому на Донбассе, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.

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