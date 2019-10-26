Война на Донбассе: под обстрелами террористов пострадали военные ВСУ

За минувшие сутки, с 25 октября террористы на Донбассе 13 нарушили режим прекращения огня. В результате трое украинских бойцов ВСУ получили ранения.
Как сообщает в Facebook пресс-центр ООС, один военный получил ранения в результате обстрела. Еще двое – во время подрыва на установленной врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с позиций.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики "Л/ДНР" совершил шесть обстрелов:
неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм;
у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Террористы на Донбассе
Газета "День"
В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил семь обстрелов:
дважды вблизи Новозвановки – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Хутора Свободного – из стрелкового оружия;
у Луганского – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
вблизи Луганского – с автоматических гранатометов;
в районе Травневого – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.
С начала суток, 26 октября террористы два раза проводили обстрел. Никто из военных ВСУ не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения боевых действий на Донбассе 24 октября противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия участок разведения войск.
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