Война на Донбассе: под обстрелами террористов пострадали военные ВСУ

За минувшие сутки, с 25 октября террористы на Донбассе 13 нарушили режим прекращения огня. В результате трое украинских бойцов ВСУ получили ранения.

Как сообщает в Facebook пресс-центр ООС, один военный получил ранения в результате обстрела. Еще двое – во время подрыва на установленной врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с позиций.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики "Л/ДНР" совершил шесть обстрелов:

неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм;

у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Террористы на Донбассе Газета "День"

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил семь обстрелов:

дважды вблизи Новозвановки – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Хутора Свободного – из стрелкового оружия;

у Луганского – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

вблизи Луганского – с автоматических гранатометов;

в районе Травневого – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

С начала суток, 26 октября террористы два раза проводили обстрел. Никто из военных ВСУ не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения боевых действий на Донбассе 24 октября противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия участок разведения войск.

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