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26 октября • обновлено в 08:06
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Война на Донбассе: под обстрелами террористов пострадали военные ВСУ

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За минувшие сутки, с 25 октября террористы на Донбассе 13 нарушили режим прекращения огня. В результате трое украинских бойцов ВСУ получили ранения.

Как сообщает в Facebook пресс-центр ООС, один военный получил ранения в результате обстрела. Еще двое – во время подрыва на установленной врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с позиций.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики "Л/ДНР" совершил шесть обстрелов:

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  • неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм;

  • у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

Газета "День"

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил семь обстрелов:

  • дважды вблизи Новозвановки – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Хутора Свободного – из стрелкового оружия;

  • у Луганского – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

  • неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • вблизи Луганского – с автоматических гранатометов;

  • в районе Травневого – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

С начала суток, 26 октября террористы два раза проводили обстрел. Никто из военных ВСУ не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения боевых действий на Донбассе 24 октября противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия участок разведения войск.

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Тема
Война на Донбассе
Теги
ООС Генеральный штаб ВСУ Донбасс террористы "ДНР"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус 3 карателя! Отличное начало выходных!!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Эх...бедная Моника...Встреча с Путиным...тю тю..
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