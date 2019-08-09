Кровавое "перемирие" на Донбассе: озвучен способ прекратить обстрелы

Перемирия в зоне боевых действий на Донбассе будут нарушаться до тех пор, пока украинские военные и террористы "Л/ДНР" будут видеть друг друга через прицел.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Олег Стариков, комментируя гибель четверых бойцов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

"Перемирие и будет нарушаться... До тех пор, пока войска будут видеть друг друга в прицел своего оружия или доставать с помощью ствольной артиллерии, минометов или РСЗО, гибель личного состава будет продолжаться. Единственное, что надо сделать – чтобы солдаты не видели друг друга в прицел", – заявил Стариков.

Военный эксперт привел в пример Станицу Луганскую, где перемирие не нарушается: "Оно и не будет нарушено. Там были обговорены вопросы, связанные с контролем и с наказанием за нарушение перемирия. Это самое основное".

"Чтобы войска не видели друг друга, их необходимо развести. Можно начать на луганском фронте, потом перейти на донецкий фронт", – добавил он.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. Однако режим тишины продержался недолго, а 6 августа в результате обстрела погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным относительно ситуации на Донбассе.

По данным ветерана АТО Мирослава Гая, за 5 лет войны на Донбассе было объявлено более 20 различных перемирий, при этом ни одно не продержалось более 24 часов.

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