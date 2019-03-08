Война на Донбассе: оккупанты нарвались на мощный ответ ВСУ

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе 7 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, в результате обстрелов пятеро бойцов ООС получили ранения. ВСУ отвечали на обстрелы врага "огнем дежурных огневых средств Объединенных сил". В результате, по данным разведки, четверо оккупантов были ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.

Противник обстреливал украинские позиции из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции ВСУ:

из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Водяное;

дважды, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Гнутово;

дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:

трижды из минометов калибра 82 мм – в районе села Крымское;

трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

из артиллерийских систем калибра 152 мм - возле поселка городского типа Новотошковское;

из минометов калибра 120 мм – вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка;

из минометов 82-го калибра – возле села Катериновка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Зайцево;

из стрелкового оружия – вблизи поселка Новолуганское.

По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

По состоянию на 07:00 с начала суток 8 марта обстрелы позиций ВСУ не зафиксированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С полуночи 8 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе объявили режим прекращения огня.

Накануне ВСУ уничтожили пулеметную точку"Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки, украинский офицер показал видео удара.

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