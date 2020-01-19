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20 января • обновлено в 00:31
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Под Золотым ранили террориста "в чине": стали известны масштабные потери "Л/ДНР"

2.2т
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Террористы "Л/ДНР" в субботу, 18 января, понесли существенные потери на Донбассе: минимум 2 ликвидированных и 6 раненных боевика.

Об этом на своей странице в Twitter 19 января сообщил украинский врач, основатель проекта "Коллаборанты, бывающие в Украине" Александр Чернов.

Он рассказал, что после обстрела района под Золотым (Луганщина) в облбольницу экстренно привезли "недобитого "орка в чине" (редкость с лета)".

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Иллюстрация. Озвучены потери террористов на Донбассе

Иллюстрация. Озвучены потери террористов на Донбассе

Соцсети

Под Золотым ранили террориста "в чине": стали известны масштабные потери "Л/ДНР"

Скриншот

Напомним, штаб ООС обвинили во лжи из-за обстрела Золотого. Заявляется, что военные отчитались о нарушении режима тишины у населенного пункта Орехово (соседний с поселком), однако якобы умолчали о Золотом, потому что это участок разведения.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно о ликвидации на Донбассе еще одного бойца "Л/ДНР" – Дениса Медведева (Трухина). Оккупанта застрелил его товарищ.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Александр Чернов
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять всплыла эта сво лочь, по га нь и недочеловек чернов. Только в Украине могут этого пас кудника называть врачем. В 14 году , работая в больнице Донецка, это чмо подсыпало яд своим пациентам, и когда его раскрыли - убежал в Украину! Но * сколь верёвочке не виться, а совьёшься ты в петлю*
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Этот пи д-ар чернов соврет - Штырлиц отдыхает!
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