"Шестой год без биндер": разруху в Донецке показали на красноречивых фото

В сети появились фото разрухи в Центральной городской клинической больнице № 6 в оккупированном Донецке.
Снимки отделения неврологии по улице Ивана Ткаченко появились на Telegram-канале с названием "злобний укр".
"Шестой год без биндер", – написал автор поста. Судя по фотографиям, в помещениях давно не проводился хотя бы косметический ремонт.
Появились фото разрухи в Донецке
Газета.ру
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Больница в Донецке
Telegram-канал "злобний укр"
Как писал OBOZREVATEL, недавно главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский выдал признание о том, как ополченцы якобы спасли от фашистов гостиницу "Прага" в Донецке.
Там раньше жил батальон Захара Прилепина, который, по его словам, полностью разгромил и разграбил здание.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.