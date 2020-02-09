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10 февраля • обновлено в 02:57
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"Шестой год без биндер": разруху в Донецке показали на красноречивых фото

1.6т
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В сети появились фото разрухи в Центральной городской клинической больнице № 6 в оккупированном Донецке.

Снимки отделения неврологии по улице Ивана Ткаченко появились на Telegram-канале с названием "злобний укр".

"Шестой год без биндер", – написал автор поста. Судя по фотографиям, в помещениях давно не проводился хотя бы косметический ремонт.

Появились фото разрухи в Донецке

Появились фото разрухи в Донецке

Газета.ру

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Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Больница в Донецке

Больница в Донецке

Telegram-канал "злобний укр"

Как писал OBOZREVATEL, недавно главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский выдал признание о том, как ополченцы якобы спасли от фашистов гостиницу "Прага" в Донецке.

Там раньше жил батальон Захара Прилепина, который, по его словам, полностью разгромил и разграбил здание.

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Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР фотографии Новости ДНР Новости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как это "без биндер"? Вонючие биндеры перестали бомбить Донбасс? Образец цинизма
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