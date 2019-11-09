"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали фото погибшего на Донбассе россиянина

В сети показали фото очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР", воевавшего на Донбассе против Украины.

Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook. "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал он о боевике.

Известно, что Олег Бочаров (позывной "Космич") погиб 8 ноября. Он был родом из Ростовской области России.

"Все будет Украина и победа за нами", – добавил украинский военнослужащий.

Иллюстрация. Террористы "ДНР" Фокус

Олег Бочаров (позывной "Космич") facebook.com/ukrop.bc

Олег Бочаров (позывной "Космич") facebook.com/ukrop.bc

Как писал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск. ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций.

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