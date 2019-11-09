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9 ноября • обновлено в 23:46
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"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали фото погибшего на Донбассе россиянина

1.6т Читать материал на украинском

В сети показали фото очередного ликвидированного террориста "Л/ДНР", воевавшего на Донбассе против Украины.

Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook. "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал он о боевике.

Известно, что Олег Бочаров (позывной "Космич") погиб 8 ноября. Он был родом из Ростовской области России.

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"Все будет Украина и победа за нами", – добавил украинский военнослужащий.

Иллюстрация. Террористы "ДНР"

Иллюстрация. Террористы "ДНР"

Фокус

Олег Бочаров (позывной "Космич")

Олег Бочаров (позывной "Космич")

facebook.com/ukrop.bc

Олег Бочаров (позывной "Космич")

Олег Бочаров (позывной "Космич")

facebook.com/ukrop.bc

Как писал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября стартовал новый этап разведения войск. ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
фотографии террористы "ДНР" Новости Донбасса
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Waix Alex
Waix Alex
Колорады дохнут, иуды! Слава Украине? Украина понад бусе!!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На трёх зажмуренных ВСУшных селюков - один погибший ополченец...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В школе ростовской области кaцaпcтaнa появится класс, украшенный рогами этого козла. Если, конечно, лугандоны вовремя эти рога засушили.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Levitsky Valery, если исходить из таких высеров, то в некоторых школах Украины уже должны быть рощи из рогов хероев
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