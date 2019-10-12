В 100 метрах от ВСУ: появились фото из блиндажа террористов

В сети появилось фото из блиндажа террористов "Донецкой народной республики", которые находились за 100 метров от позиций Вооруженных сил Украины.

Снимок опубликован пропагандистским Telegram-каналом с названием "Ратник 2-го разряда". На нем запечатлен российский корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков.

Указывается, что кадр сделан 1 сентября 2017 года. "Сладков пишет пост в "телеге" перед сном в блиндаже, в ста метрах от противника. "ДНР". Господар", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Террорист "ДНР" ngnews.org

Блиндаж террористов t.me/Ratnik2nd

Александр Сладков Союз журналистов Москвы

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно боевик "ДНР" Михаил Кошман по кличке "Кацап", который во время войны на Донбассе остался инвалидом первой группы, пожаловался на "предательство и безразличие" своих главарей.

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