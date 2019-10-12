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12 октября • обновлено в 23:29
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В 100 метрах от ВСУ: появились фото из блиндажа террористов

4.8т Читать материал на украинском

В сети появилось фото из блиндажа террористов "Донецкой народной республики", которые находились за 100 метров от позиций Вооруженных сил Украины.

Снимок опубликован пропагандистским Telegram-каналом с названием "Ратник 2-го разряда". На нем запечатлен российский корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр Сладков.

Указывается, что кадр сделан 1 сентября 2017 года. "Сладков пишет пост в "телеге" перед сном в блиндаже, в ста метрах от противника. "ДНР". Господар", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Террорист "ДНР"

Иллюстрация. Террорист "ДНР"

ngnews.org

Новости
Война за независимость Украины: "Л/ДНР" устроили кровавые провокации на Донбассе
Блиндаж террористов

Блиндаж террористов

t.me/Ratnik2nd

Александр Сладков

Александр Сладков

Союз журналистов Москвы

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно боевик "ДНР" Михаил Кошман по кличке "Кацап", который во время войны на Донбассе остался инвалидом первой группы, пожаловался на "предательство и безразличие" своих главарей.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса фотографии пропаганда
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