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24 ноября • обновлено в 05:24
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Как в Южной Осетии: выяснилось, чего добивается Путин на Донбассе

1.6т
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Президент России Владимир Путин пытается оставить Донбасс разделенным и сохранить влияние РФ, но при этом не нести юридической ответственности за так называемые народные республики.

Такое мнение высказал российский журналист Семен Новопрудский в материале для НВ. Другие задачи Путина, по его словам, – не допустить восстановления территориальной целостности Украины, ее движения в Европу и не отдать контроль над границей.

"Раздача российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" превратила их "республики" в подобие Южной Осетии и Абхазии, где происходило то же самое. Российская власть силой отторгла эти территории от Грузии, но не стала делать их частью России, а признала независимыми государствами.

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В случае с "ДНР" и "ЛНР" Путин теперь имеет возможность угрожать их признанием либо даже вооруженным вторжением под предлогом, что там живут российские граждане. Точно такой же предлог был использован для вторжения в Южную Осетию в 2008 году", – написал Новопрудский.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин прокатился в московской электричке и кадры с ним стали предметом насмешек и мэмов.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса Новости ЛНР
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Сколько наиковарнейших планов Путина обоз уже разоблачил. Путин новый не успеет придумать как этот план уже на обозе печатают)
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