Война на Донбассе: Асеев оценил угрозу прорыва "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР" не имеют сил и ресурсов для дальнейшего прорыва на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший пленник "ДНР", журналист Станислав Асеев. На вопрос, готовы ли боевики прорываться дальше, журналист ответил: "Нет, они не готовы, у них нет никаких сил для этого".

"Более того, та ситуация, которая сейчас сложилась на фронте - это горизонтальный уровень. Даже на уровне не Донецка, а местных руководящих звеньев. Не думаю, что приказ на недавнюю провокацию в Золотом отдавал лично Путин или кто-то из его окружения", - отметил он.

"На сегодняшний день политическая ситуация в нашей стране не такая, чтобы обострять ситуацию. Зеленский постоянно говорит о какой-то мирной риторике, выборах, "нормандской встрече". Так что РФ нет никакого смысла усугублять ситуацию. Думаю, это просто местная ситуация", - считает Асеев.

Также журналист рассказал, что кадровые военные России находятся в составе двух батальонов "ДНР".

"Там уже никто не держит таких бригад, как в 2014 году, в этом нет никакого смысла. Они там просто дислоцированы, чтобы закрыть возможный прорыв ВСУ, пока не прибудут основные части со стороны РФ. Их просто держат как резерв.

utro.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Станислав Асеев также выразил убеждение, что Украина проиграла войну на Донбассе, этот регион для нее пока что потерян.

Полную версию интервью Станислава Асеева читайте тут

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