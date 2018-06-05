"Война на аутсорсе": журналист раскрыл стратегию России на Донбассе

Главным отличием между аннексией Крыма и оккупацией части Донбасса Россией является то, что в первом случае агрессор реализовал полноценную армейскую спецоперацию, а во втором привлек для достижения цели не кадровых военных, а организаторов захватнического сценария извне.

Пойдя таким путем, Россия попыталась избежать прямой ответственности за преступление и снизила свои риски и расходы, пишет журналист Павел Казарин в статье на "Крым. Реалии".

"Донбасс был классической историей про войну на аутсорсе. Которой занимались самые разные околокремлевские подрядчики. Именно они продавали Кремлю свои стратегии по дестабилизации региона. Если один подрядчик терпел поражение — его сменял другой. Война на аутсорсе — любимый голливудский сценарий. В рамках которого всю грязную работу делают не кадровые, а аффилированные. Меньше рисков. Меньше издержек. Дарит формальную непричастность", — объяснил он.

В таком сценарии, уточнил журналист, официальный силовой блок осуществляет лишь функцию обеспечения для своих наемников, минимизируя личное участие в полноценных боевых столкновениях. Именно такое поведение врага, по мнению Казарина, и является наиболее характерным для гибридной войны.

"Гибридная война — гибридные задачи. Если кадровая армия выполняет приказы, то мотивы "игроков на аутсорсе" могут быть самыми разными. Кто-то с помощью войны борется за ресурсы. Кто-то — за близость к первому лицу. Кто-то сводит старые счеты. В отличие от армии, они решают не только общую задачу, но и множество частных. И именно это нужно учитывать, когда мы говорим о российских спецоперациях в Украине", — подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полковник запаса Олег Жданов, комментируя эскалацию боев на Донбассе, заявил, что сейчас президент России Владимир Путин сменил тактику гибридной войны против Украины.