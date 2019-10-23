"Война башен Кремля?" Новой уловке оккупантов на Донбассе дали объяснение

SMS-сообщения украинским военным на Донбассе относительно разведения войск являются спецоперацией России против Вооруженных сил Украины и местного населения.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин. Он не исключил, что спам-рассылка на Донбассе является следствием "войны башен Кремля".

Как отметил эксперт, рассылки подобных сообщений неоднократно фиксировались с 2014 года, в частности, украинским бойцам предлагали сдаваться, говорили, что командиры их покинули.

"Последний такой всплеск был в период объявления военного положения в 10 областях Украины, которые граничили с Россией. В декабре прошлого года таким же способом рассылались SMS в областях, где было объявлено военное положение – "тут всех отправят на войну, у всех отберут имущество, будут отбирать машины на еврономерах" и так далее", – напомнил он.

По мнению Золотухина, данные спецоперации "направлены на дезинформацию и дезориентацию населения и военного состава".

Эксперт не исключил, что подобные месседжи о разведении войск могут нести "двух-трехслойный смысл, который направлен на то, чтобы дискредитировать саму идею разведения".

По его словам, вбросить такую информацию могут специально для того, чтобы она была атакована: "Создать ситуацию, когда бойцы на линии соприкосновения будут считать, что любые месседжи, связанные с разведением – это такая деза".

Золотухин также допустил, что SMS-рассылка может быть следствием борьбы внутри российской власти.

"Владислав Сурков, который является советником президента России, заинтересован, чтобы конфликт продолжался, чтобы это был приднестровский вариант. Он с этого конфликта зарабатывает. Его конкурент вице-премьер РФ Дмитрий Козак является переговорщиком с точки зрения улаживания конфликта. Между этими башнями Кремля может идти борьба, и рассылание SMS может быть спецоперацией, которая даже не санкционирована российскими спецслужбами или является абсолютной самодеятельностью", – пояснил он.

Эксперт считает, что SMS-рассылка происходит по географическому принципу: "Если ты находишься в определенном регионе радиусом в 10 км, ты можешь получать эту SMS просто потому, что ты там зафиксировался. С другой стороны, могут быть конкретные номера телефонов, по которым рассылались SMS. Мы не знаем, получало ли их гражданское население".

"Если привлечь правоохранительные органы и мобильных операторов, технически возможно установить определенную цепочку действий и дать первичную информацию", – добавил он.

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