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"Войдет в тело Украины": режиссер-фанат Путина предрек крах "Л/ДНР"

1.2тЧитать материал на украинском

Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров признал, что Россия игнорирует выполнение Минских соглашений, поскольку они ведут к потере страной-агрессором контроля над оккупированным Донбассом.

Более того, он считает неизбежным возвращение захваченных террористами "Л/ДНР" территорий в состав Украины. Такое признание ярый сторонник путинского режима сделал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В случае выполнения Минских соглашений, Донбасс теряется для России. То есть, он, конечно, остается пророссийским, но возвращается в поле украинской политики. Он будет с российской культурой, но за одно-два поколения войдет в тело Украины", – сказал Шахназаров.

Новости
"Украина предала Россию": известный режиссер оскандалился в эфире у Соловьева

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

russia.tv

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Темы
российская пропагандаМинские договоренности
Персона
Шахназаров Карен
Место
Россия
Теги
ДНРНовости ЛНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хохлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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Николаев Олег
Николаев Олег
Столько допущений. Почему он думает, что Украина через два поколения (50 лет) вообще будет независимой страной с украинской вышиватной культурой? Это как минимум маловероятно. Сравните УССР 1990-го года и нацистскую Украину 2019 года. Прошло всего 29 лет, но какие перемены во всём. Народ, культура, территория, демография, деградация. Не выдержит эта большая Молдова ещё 50 лет, сломается. Как Молдова будет мечтать о Румынии (пардон, Польше, Венгрии и России). Всё вышиватное сдует из мозгов уже у поколения, которому сегодня 16 лет. Они уже чураются этой сельской матрицы из средних веков.
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