"Войдет в тело Украины": режиссер-фанат Путина предрек крах "Л/ДНР"

Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров признал, что Россия игнорирует выполнение Минских соглашений, поскольку они ведут к потере страной-агрессором контроля над оккупированным Донбассом.

Более того, он считает неизбежным возвращение захваченных террористами "Л/ДНР" территорий в состав Украины. Такое признание ярый сторонник путинского режима сделал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В случае выполнения Минских соглашений, Донбасс теряется для России. То есть, он, конечно, остается пророссийским, но возвращается в поле украинской политики. Он будет с российской культурой, но за одно-два поколения войдет в тело Украины", – сказал Шахназаров.

Карен Шахназаров russia.tv

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Шахназаров призвал президента Украины Владимира Зеленского заручиться поддержкой террористов "ДНР" и устроить вооруженный переворот.

Также он говорил, что все беды Украины якобы происходят из-за ее отказа от "общих российских корней".

Скандальный режиссер считает, что Украина должна разделиться, поскольку в ней живет два разных народа.

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