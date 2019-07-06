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"Войдет в историю": раскрыт важный момент в признании пойманного командира "ДНР" о "Буке"

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Похищенный СБУ террорист "ДНР" Владимир Цемах в скандальном признании о ракетном комплекте "Бук", из которого сбили лайнер МН-17, доказал свою ценность как свидетеля в расследовании.

Как отметил в Facebook журналист Юрий Бутусов, СБУ специально похитила Цемаха поскольку ранее он сам о себе все рассказал.

"Поясняю по видео - по началу сюжета Цемах описывает бой с колонной нашей 30-й бригады под Снежным 6-го августа 2014-го на 43-м блок-посту. В этом бою погибло четверо воинов 30-й бригады, было уничтожено четверо террористов.

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Затем Цемах говорит о "Боинге" - его слова "я этого пацана вытаскивал" относятся к эпизоду из телефонных переговоров в материалах следствия, где речь идет о российском военнослужащем из состава расчета "Бука", который отстал от машины, и его боевики впоследствии обнаружили и доставили к месту укрытия "Бука". Эту деталь знали только те, кто занимался "Буком", а он рассказал об этом, судя по записи, весной 2015-го - сама запись выложена в июне 15-го", - отметил Бутусов.

По мнению журналиста, похищение Цемаха "действительно является важнейшей победой украинских спецслужб, которая имеет огромное международное значение".

"Операция прошла весьма драматично, и не все было гладко. Но цель достигнута, и это очень важная цель. Впервые у международного следствия реальный участник операции по уничтожению "Боинга", который достоверно знает об участии российских военнослужащих! Уже не просто голоса и видео - реальный террорист, причастность которого неопровержима, он знает о "Буке" детали, о которых не знали непосвященные. Все участники этой операции заслуживают самых высоких государственных наград. Это войдет в историю", - считает Бутусов.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда. Подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
СБУДНР
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Украинцы вы даже не представляете какую яму вы себе вырыли. В ней вас и закроют.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Сколько уже было доказух! А сколько ещё будет! А вдруг Цемах - это сын Зои Космодемьянской? Уже 5 лет следствие ведут знатоки! И - нуль!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Kuksov Micha, Нуль это у тебя в бестолковнике, куксомиш.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вот и ладушки.
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