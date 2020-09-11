Воины ВСУ сняли на видео перемещение снайпера террористов во время перемирия

Воины Вооруженных сил Украины сняли перемещение вражеского снайпера вблизи поселка Зайцево на Донбассе, что запрещено условиями перемирия.

Кадрами бойцы 24 ОМБр имени короля Данила поделились с журналистами канала "Украина". Защитники отметили, что пока боевики безосновательно обвиняют ВСУ в обустройстве новых позиций в районе Шумов, наши армейцы фиксируют реальные факты нарушения режима тишины со стороны оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Шли двое мужчин как раз. На новый блиндаж, где они сделали. Если автомат – автомат же можно увидеть. А то именно снайперская винтовка", – рассказал один из украинских воинов, который несет службу под Зайцево.

Перемещение снайпера террористов попало на камеры ВСУ. Скриншот видео

Однако выход снайперов террористов на позиции – это далеко не единственное нарушение, которое фиксируют украинские армейцы. Режим тишины противник также активно использует для восстановления старых и строительства новых укреплений.

Оккупанты даже не прячутся, когда строят новые укрепления. Скриншот видео

Террористы "Л/ДНР" активно возводят новые блиндажи. Скриншот видео

"Сейчас появилась новая позиция неподалеку. За месяц времени – одна недалеко здесь и вторая у соседнего поста. Это новые позиции", – подчеркнул воин ВСУ.

При этом враги действуют настолько нагло, что копают свои траншеи, совсем не прячась и даже демонстративно. К тому же, из-за их строительных работ вблизи позиций ВСУ постоянно вспыхивают пожары.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с еще одним доказательством нарушения российскими террористами "Л/ДНР" условий перемирия. На кадрах видно, как вражеское подразделение вышло с занимаемой посадки и уже прокопало в сторону позиций ВСУ более ста метров.