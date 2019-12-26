Из мин, снарядов и гранат: воины ООС приготовили "новогодний подарок" террористам

Воины Операции Объединенных сил, которые несут службу на Приазовье в Донецкой области, приготовили оригинальный "новогодний подарок" террористам "ДНР". Они собрали импровизированную праздничную елку из взорвавшихся боеприпасов, которыми оккупанты постоянно атакуют позиции защитников Украины.

Фото и видео инсталляции военные показали на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Украинские военные, которые удерживают позиции на Мариупольском направлении, решили не оставлять в этом году без подарков и российских наемников. Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра", – говорится в сообщении.

Воины собрали елку из обломков российских боеприпасов Facebook штаба ООС

Воины собрали елку из обломков российских боеприпасов Facebook штаба ООС

Воины собрали елку из обломков российских боеприпасов Facebook штаба ООС

Старший офицер командования воинской части Вячеслав уточнил, что для ее изготовления использовались запчасти от российских боеприпасов, запрещенные Минскими договоренностями.

"На их сбор мы потратили всего 20 минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более четырех-пяти часов", – добавил защитник Украины, подчеркнув, что этот новогодний подарок воины ООС готовы передать боевикам в любой способ на определенном ими участке линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воин ООС Харитон Старский показал фотодоказательства использования россиянами на Донбассе запрещенного оружия. Так, оккупанты бомбят позиции защитников Украины зажигательными боеприпасами.

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