В сети произвело большой резонанс видео с юным героем Вооруженных сил Украины на Донбассе. На нем парень по имени Паша, уроженец Станицы Луганской, рассказал, как для него началась российско-украинская война.

Ролик опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за два часа с момента размещения он собрал 2,7 тысяч лайков, более 220 комментариев и почти 500 репостов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Паша, в добробате служил, я сам из Станицы Луганской. Стоял в Счастье на "кольце смерти", где колонну разбили, на "короеде" стояли тоже. 2015-2016 год, еще 18 лет не было мне. Я предназначен, чтобы защищать. У меня, где бронежилет, татуировка набита: "Рожден убивать за Украину". Кто-то рассказывает, что я пришел ради денег. Ради каких денег? Где в добробате платили деньги?" – возмутился защитник Украины.

Воин ВСУ Скриншот видео

Кроме того, он напомнил, на ком лежит ответственность за развязывание кровопролитной войны, и рассказал о страшных методах террористов, к которым они прибегают для пополнения своих рядов.

"Не мы эту войну начинали, я их не просил идти, сепаров, приходить сюда воевать. Им захотелось так. Рано или поздно это все закончится. Им назад пути нет. Им только, даже если здесь начнется этот отвод войск, их назад просто не вернут, их просто перебьют свои же. У меня брат троюродный тоже служит, у сепаров. Заставили, просто взяли заставили. Сказали: "Выбирай: или ты за нас, или просто семью твою вырежем", – поделился личной драмой воин ВСУ.

Однако, несмотря ни на что, он все же выразил уверенность в том, что Украина победит в этой схватке с жестоким врагом, чего бы ей это ни стояло. "Мы прекратим эту войну, будем стоять до последнего, до последней капли крови", – оптимистично подытожил молодой Герой.

Его отвага восхитила украинцев, и они оставили в комментариях под видео множество теплых слов и пожеланий для своего защитника.

"Очень благодарна Паше и всем воинам Украины, пусть Господь сохранит вас, и пусть как можно быстрее кончится эта проклятая война", "Спасибо вам, наши защитники-герои. Я плачу, слыша такие слова", "Для таких детей и слов уже не хватает", "Спасибо, ребята!!! Назвать вас просто Герой – это очень банально. Вы новое поколение казаков", "Такие преданные дети нужны Украине", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось трогательное видео с воином ВСУ из Луганска, на котором он призывает людей бороться за единую Украину, а не сдавать территории врагу. Мужчина рассказывает, как уже более пяти лет не может увидеть родной город. В армию он добровольно пошел в 2015 году.

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