"Слышал, как достреливали моих": воин ВСУ рассказал об ужасах плена "ДНР"

Украинский военный Иван Журавлев, попавший в плен к террористам "ДНР" во время боев за Саур-Могилу, рассказал о пережитых пытках оккупантов и об их жестоких преступлениях.

В интервью "Апострофу" он отметил, что как только попал в руки боевиков, они стащили с него бронежилет и каску, избили и сорвали крестик. Свои действия они объяснили циничными словами:" Вы не имеете права считать себя православными, вы – фашисты".

"Я слышал, как достреливали моих товарищей. Меня спасло то, что у меня нашли удостоверение снайпера. Они вытащили мои документы и кто-то кричал: "Не стреляйте, это снайпер, не стреляйте, это снайпер!". Тогда меня подняли, поставили на ноги. Видеть я не мог, потому что у меня лицо было все разбито, но помню, что их командир – это был бывший "беркутовец", – рассказывает Герой.

По словам Журавлева, после этого его отвезли в другое село, где привели к российскому офицеру. Тот сказал, что мог бы убить украинского воина прямо сейчас, однако вынужден передать в Донецк в качестве трофея для одного из оккупантов.

"Я так понял, что этот "беркутовец" вез меня для того, чтобы сдать в плен в помещение СБУ в Донецке. Он отвез меня туда, а там посмотрели на меня и сказали, что у меня не товарный вид. Мол, его нужно в больницу, потому что он здесь загнется. Как сказал российский офицер, то бывший сотрудник "Беркута" хотел "заработать крестик", за снайпера. Еще у нашего погибшего военного он пистолет "Стечкина" взял. Я услышал, как его по телефону просили привезти пистолет "Стечкина". "Беркутовец" отвечает: "Да, везу пистолет и снайпера тебе везу". Он меня вез в качестве трофея. Но когда привез, то из-за этого удостоверения снайпера, мне насчитали семь смертных приговоров", – вспоминает Журавлев.

Террористы присудили их защитнику Украины за службу в Нацгвардии, за снятие сепаратистских флагов (Иван Журавлев был одним из трех военнослужащих, кто водрузил украинский флаг над освобожденным Славянском. – Ред.), за поднятие украинских флагов, за то, что был снайпером.

Иван Журавлев "Апостроф"

"Он загнул семь пальцев, говорит: "Еще больше хочешь?". Говорю: "Не старайся, мне и одного вполне достаточно". У меня еще в телефоне были фото поднятия флага над Славянском, но у боевиков, кажется, был полный бардак – так это сработало в мою пользу. Телефон мой был довольно неплохой, и его кто-то украл", – рассказал воин.

Учитывая тяжелое состояние Журавлева и желание террористов получить за него награду, его отправили в больницу на оккупированной территории. Это произошло в День Независимости Украины 2014 года. В тот день в Донецке террористы устроили так называемый "парад" украинских пленных.

"Из помещения СБУ меня повезли в больницу, где меня хирург всю ночь зашивал. При этом он рассказывал, как яростно нас ненавидит. Он сам был из Донецка. Зашивает и рассказывает мне, как же он нас ненавидит. Знает украинский язык, но никогда на этом языке больше разговаривать не будет. У меня была очень большая потеря крови, но пришел какой-то врач и еще нацедил бутылку моей крови для своих переливаний", – рассказывает о жестокости пособников оккупантов Герой.

Однако спустя месяц после пыток и многочисленных допросов он все же чудом попал в список на обмен и вернулся на свободную территорию Украины. После лечения Журавлев продолжил защищать Украину, а в 2015 году ушел из рядов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев рассказал, что бойцы российской армии во время начала АТО редко приходили "подбирать" своих людей.

Также он вспомнил, что ВСУ были близки к тому, чтобы освободить Горловку. Однако плану помешало начало переброски Россией тяжелой техники и своих подразделений на Донбасс.

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