"Пузо побеждает зомбоящик": воин ВСУ показал красноречивое фото из Станицы Луганской

В сети появились фото огромных очередей людей, живущих в террористической "ЛНР" и регулярно посешающих свободную территорию Украины для получения пенсий.

Их опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что они были сделаны в Станице Луганской.

"Очередь в "фашистскую" Украину, где всех "пытают" и "издеваются". Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска. Пенсии, холодильник и набитое пузо побеждает зомбоящик", – возмутился он.

Очередь за украинскими пенсиями Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Очередь за украинскими пенсиями Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Черга в "фашистську" Україну де всих "катують" та "знущаються". Станиця Луганська зі сторони окупованого Луганська. Пенсії, холодильник та набите пузо перемагає зомбоящик.

🔥 телеграм-канал ⬇️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/Yog1JUo2xK — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) December 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" под видом делегации Совместного центра координации и контроля проникли на подконтрольную Киеву часть моста в Станице Луганской на Донбассе и установили там свои порядки.

Кроме того, сообщалось, что на отремонтированном Украиной мосту со стороны оккупантов постоянно висят террористические флаги.

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