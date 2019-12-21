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21 декабря • обновлено в 15:20
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"Пузо побеждает зомбоящик": воин ВСУ показал красноречивое фото из Станицы Луганской

3.4т
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В сети появились фото огромных очередей людей, живущих в террористической "ЛНР" и регулярно посешающих свободную территорию Украины для получения пенсий.

Их опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что они были сделаны в Станице Луганской.

"Очередь в "фашистскую" Украину, где всех "пытают" и "издеваются". Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска. Пенсии, холодильник и набитое пузо побеждает зомбоящик", – возмутился он.

Очередь за украинскими пенсиями

Очередь за украинскими пенсиями

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Новости
"Спасибо, что "прикрыли": в сети показали знаковое фото с триумфом "русского мира" у Станицы Луганской
Очередь за украинскими пенсиями

Очередь за украинскими пенсиями

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" под видом делегации Совместного центра координации и контроля проникли на подконтрольную Киеву часть моста в Станице Луганской на Донбассе и установили там свои порядки.

Кроме того, сообщалось, что на отремонтированном Украиной мосту со стороны оккупантов постоянно висят террористические флаги.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А если сфотографировать на обратном пути, то можно подписать как народ бежит с Украины.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Обять эти биньдеры удумали людям деньги выдавать! Нелюди!
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семенов Александр
семенов Александр
А чего фото только со стороны Луганска ,а чего со стороны "подконтольной" нету ? Как всегда у штырлыця пленка кончилась ? А еще сюда можно вставить фото на границе с Крымом ,летом со стороны Украины ))) С тем самым ,Крымом ,где "злые оккупанты" ,каждый день похищают и расстреливают всех кто говорит на мови
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Новости расследований

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