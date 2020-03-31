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31 марта • обновлено в 11:59
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Воин ВСУ подорвался на мине в зоне ООС: детали ЧП

1.6т
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В зоне боевых действий на Донбассе 31 марта воин Вооруженных сил Украины подорвался на противопехотной мине и получил серьезную травму.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook, уточнив, что состояние бойца оценивается как тяжелое.

"31 марта в районе населенного пункта Катериновка на Луганщине во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое", – сказано в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Восточный вариант"

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

Защитники Украины подчеркнули, что применение таких боеприпасов еще раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и один – боевое поражение 30 марта в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе. Всего за минувшие сутки враг 18 раз нарушил режим прекращения огня.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
да есть же под конец месяца план по geroяm
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Golan Sim
Golan Sim
Вот вчера сосед Сирожа К нам приехал из АТО, У Сирожи нету ножек, Есть контузия з АТО. А теперь Сирожа плачет, Злая мысль ползёт под скальп - Раз без ножек не поскачешь, Значит, он теперь москаль?
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hunt andres
hunt andres
Нех шастать!
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