Защитников выбивали буряты: воин ВСУ поделился жуткими воспоминаниями о боях за Дебальцево

В сети появилось видео с воспоминаниями командира отделения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Александра Ярушникова о самых ожесточенных днях боев за Дебальцево.

В проекте "Я – воин" он рассказал, как защитники в неравном противостоянии заставляли российских оккупантов терпеть поражение, даже несмотря на потери в своих рядах. Ролик с его интервью опубликовали на странице Министерства обороны Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чтобы выбить украинское войско из Дебальцево, россиянам пришлось ввести несколько регулярных бригад вооруженных сил Российской Федерации, в том числе бурятский танковый батальон из Улан-Удэ. Несмотря на преобладающую численность противника, украинцы до конца держали Дебальцевский плацдарм", – напомнили в подводке к видео о подвиге воинов ВСУ в 2015 году.

Александр Ярушников Скриншот видео

В самом ролике Ярушников рассказал о том, что пришлось пережить ему и выжившим побратимам в боях с россиянами, а также при тактическом отступлении. По словам Героя, в его БТР попали тремя реактивными противотанковыми гранатами.

"После того, как я понял, что я уже не удержусь на правом борту БТРа, что бой интенсивный очень, я осознал, что секунда, две, три – если я не вылезу сверху на броню – все. И как раз в этот момент третий выстрел прозвучал. Заднюю часть БТРа понесло, зима, скользко и я не удержался на броне. Я падаю под колеса БТРа. БТР поехал – я остался. В этот момент, как в фильмах, – вся жизнь перед глазами. Но спасла плюсовая температура. Была оттепель, и своей массой он не размолол меня, а просто вдавил в грунт", – вспоминает защитник.

По словам Ярушникова, на тот момент он больше всего боялся попасть в плен живым. Однако, когда мужчина понял, что нижняя правая конечность функционирует и он еще боеспособный, то принял решение об отходе собственными силами. Кроме того, по дороге он забирал тех, кто также не удержался во время обстрела на броне.

Обстрелы ВСУ россиянами под Дебальцево Скриншот видео

"Боекомплект остался в нуле. Я когда понял, сколько осталось боекомплекта на себе, который называется неприкосновенным запасом, – один патрон в патроннике, одна пачка в подсумке не распакована и одна граната. Все. Мы дошли до крайней посадки у нашего блокпоста. Мы понимали прекрасно, что без предупреждения любое движение на дистанцию до​​ 400 м от блокпоста будет восприниматься как враждебное и мы будем уничтожены дружественным огнем. Тактические хитрости в голове заплетались, я сказал ребятам: "Берем оружие, поднимаем вверх и показываем, что мы свои", – рассказал воин.

В итоге им все же удалось добраться до позиций ВСУ, откуда раненых эвакуировали в госпиталь. Но, несмотря на такой исход сражений за Дебальцевский плацдарм, Ярушников отметил, что не считает его поражением украинской армии.

Под Дебальцево ВСУ сумели уничтожить танки оккупантов Скриншот видео

Под Дебальцево ВСУ сумели уничтожить танки оккупантов Скриншот видео

"Да, мы несли потери, мы старались как можно дольше продержаться на своей земле. Тактически грамотно в тот момент было действительно отойти. Противник признал потерю четырех танков, двух БМП, боевую разведдозорную машину, еще какую-то колесную технику. Есть видео, как горят два их танка, это как раз бои за Редкодуб. Как бы ни было, как бы ни сложилось исторически, что мы оставили плацдарм и это военной терминологией – тактическое отступление, поражением я это не считаю. Мы те битвы выиграли", – подытожил защитник Украины.

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