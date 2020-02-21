Морской пехотинец ВСУ Алексей Манчинский, который выехал из Беларуси, чтобы воевать за Украину, считает, что в обозримом будущем его родную страну постигнет судьба Крыма.

В интервью 0629.com.ua он предположил, что реализовать сценарий поглощения Беларуси Российская Федерация сможет всего за два года.

"Там будет все не по стопам Донбасса, а Крыма. Все к этому идет, осталось де-факто подписать по документам. Потом пройдет референдум, и все перейдет России. Будет как республика Карелия, так и республика Беларусь – в составе РФ", – сказал доброволец.

Более того, он уверен в том, что белорусы практически не будут оказывать никакого сопротивления такой тихой оккупации из-за пророссийских взглядов большей части общества.

Алексей Манчинский

"Когда я уезжал из Беларуси (в 2015 году. – Ред.), 30-40%, если бы был референдум, проголосовали бы за воссоединение с РФ. Сейчас у меня в Беларуси осталось пару человек. Остальные стали ужасно пророссийскими. Они считают что придет Россия и у них будет работа. Они не понимают, что происходит в мире, и ситуация на Донбассе их ничему не учит. Сейчас 60-70% проголосуют за воссоединение на референдуме, а "зеленые человечки" из РФ, которые остались там после совместных учений, проследят за этим", – озвучил свой прогноз белорусский воин ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович наоборот считает, что крымский сценарий в Беларуси маловероятен. Ведь президент России Владимир Путин всячески пытается договориться с Минском.

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