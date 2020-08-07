Воевавший за "Л/ДНР" серб раскрыл свою личность: отметился и в Крыму

В рядах террористов на Донбассе воевал сербский наемник Братислав Живкович.

На его странице ВКонтакте говорится, что он родом из города Крушевац в Сербии, учился в Донецком национальном университете.

После оккупации Донбасса Живкович примкнул к незаконным военным формированиям "ЛНР".

На одном из фото он демонстрирует "удостоверение участника боевых действий".

До войны на Донбассе наемник находился в Крыму во время его аннексии. Он имеет "почетный крест ополчения Севастололя" и "медаль за защиту Крыма".

Сербский наемник Братислав Живкович ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

Сербский наемник Братислав Живкович ВКонтакте

Скрин ВКонтакте

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе генерального прокурора Украины начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.