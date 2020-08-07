Воевавший за "Л/ДНР" серб раскрыл свою личность: отметился и в Крыму

Мирослав Семенюк Расследования 23:01, 7.08.2020

В рядах террористов на Донбассе воевал сербский наемник Братислав Живкович.

На его странице ВКонтакте говорится, что он родом из города Крушевац в Сербии, учился в Донецком национальном университете.

После оккупации Донбасса Живкович примкнул к незаконным военным формированиям "ЛНР".

На одном из фото он демонстрирует "удостоверение участника боевых действий".

До войны на Донбассе наемник находился в Крыму во время его аннексии. Он имеет "почетный крест ополчения Севастололя" и "медаль за защиту Крыма".

Сербский наемник Братислав Живкович
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
Сербский наемник Братислав Живкович
ВКонтакте
Скрин ВКонтакте

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе генерального прокурора Украины начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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