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Воевавший за "Л/ДНР" серб раскрыл свою личность: отметился и в Крыму

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
1,6 т.
Сербский наемник Братислав Живкович

Сербский наемник Братислав Живкович. ВКонтакте

В рядах террористов на Донбассе воевал сербский наемник Братислав Живкович.

На его странице ВКонтакте говорится, что он родом из города Крушевац в Сербии, учился в Донецком национальном университете.

После оккупации Донбасса Живкович примкнул к незаконным военным формированиям "ЛНР".

На одном из фото он демонстрирует "удостоверение участника боевых действий".

До войны на Донбассе наемник находился в Крыму во время его аннексии. Он имеет "почетный крест ополчения Севастололя" и "медаль за защиту Крыма".

Сербский наемник Братислав Живкович

Сербский наемник Братислав Живкович ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

Сербский наемник Братислав Живкович

Сербский наемник Братислав Живкович ВКонтакте

Скрин ВКонтакте

Скрин ВКонтакте

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе генерального прокурора Украины начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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