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"Воевать с врагом": Савченко объяснила, зачем Рубан вез оружие из "ДНР"

15.9тЧитать новость на украинском

Оружие, которое перевозил через линию разграничения арестованный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, нужно было ему, чтобы воевать с террористами на Донбассе.

Об этом заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, объяснив это тем, что якобы часто военные, которые работают в тылу, используют оружие врага, чтобы их не вычислили.

"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ и спецслужбам. Очень часто наши ребята работают в глубоком тылу. Чтобы не попасть в плен, необходимо с врагом воевать его оружием", — отметила Савченко.

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При этом, говорит Савченко, некоторые спецслужбы мешают таким операция и действуют не во благо Украины. Также Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.

Как сообщал "Обозреватель", глава СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве заявил, что Владимир Рубан в сговоре с главарем "ДНР" Александром Захарченко готовили кровавый теракт в Киеве.

В свою очередь Захарченко заявил, что встречался с Рубаном, но это было давно.

СБУ представила доказательства вины Рубана, опубликовав видео, на котором показано его перемещение на подконтрольной террористам территории, а также загрузку боевиками в микроавтобус оружия. Более того, была обнародована аудиозапись, на которой Рубан пересчитывает оружие.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир РубанНадежда Савченко
Место
Украина
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