"Воевать с врагом": Савченко объяснила, зачем Рубан вез оружие из "ДНР"

Оружие, которое перевозил через линию разграничения арестованный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, нужно было ему, чтобы воевать с террористами на Донбассе.

Об этом заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко, объяснив это тем, что якобы часто военные, которые работают в тылу, используют оружие врага, чтобы их не вычислили.

"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ и спецслужбам. Очень часто наши ребята работают в глубоком тылу. Чтобы не попасть в плен, необходимо с врагом воевать его оружием", — отметила Савченко.

При этом, говорит Савченко, некоторые спецслужбы мешают таким операция и действуют не во благо Украины. Также Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.

Как сообщал "Обозреватель", глава СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве заявил, что Владимир Рубан в сговоре с главарем "ДНР" Александром Захарченко готовили кровавый теракт в Киеве.

В свою очередь Захарченко заявил, что встречался с Рубаном, но это было давно.

СБУ представила доказательства вины Рубана, опубликовав видео, на котором показано его перемещение на подконтрольной террористам территории, а также загрузку боевиками в микроавтобус оружия. Более того, была обнародована аудиозапись, на которой Рубан пересчитывает оружие.