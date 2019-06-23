Воевали в батальоне "Восток": в сети показали фото ликвидированных на Донбассе террористов

В сети появились снимки двух убитых террористов, которые воевали против Украины на Донбассе.
Первый – Александр Бессараб, 25-летний уроженец Макеевки Донецкой области. Он был ликвидирован 21 июня, сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.
В соцсетях террорист активно публиковал снимки в форме незаконных вооруженных формирований.
Бессараб и другие террористы
Миротворец
Бессараб
Миротворец
Страница террориста
Миротворец
Кроме этого, 22 июня был убит Дмитрий Пивень, уроженец Дружковки Донецкой области. Воевал против украинских защитников в составе батальона "Восток".
Пивень Дмитрий Анатольевич (Дружковка, 14/07/89) стал #груз200 ~22/06/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения) #Восток #роа pic.twitter.com/oLkz0HOjNs— Necro Mancer (@666_mancer) 23 июня 2019 г.
Бессараб Александр Романович (Макеевка, 06/04/94) стал #груз200 ~21/06/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения) https://t.co/NFAWDAvWnM #Легион #Восток #роа pic.twitter.com/E2ywbdjtos— Necro Mancer (@666_mancer) 23 июня 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, 10 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".
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