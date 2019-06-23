Воевали в батальоне "Восток": в сети показали фото ликвидированных на Донбассе террористов

В сети появились снимки двух убитых террористов, которые воевали против Украины на Донбассе.

Первый – Александр Бессараб, 25-летний уроженец Макеевки Донецкой области. Он был ликвидирован 21 июня, сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

В соцсетях террорист активно публиковал снимки в форме незаконных вооруженных формирований.

Бессараб и другие террористы Миротворец

Бессараб Миротворец

Страница террориста Миротворец

Кроме этого, 22 июня был убит Дмитрий Пивень, уроженец Дружковки Донецкой области. Воевал против украинских защитников в составе батальона "Восток".

Как писал OBOZREVATEL, 10 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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