"Воевали по ночам в отелях": Стрелков сдал очередные секреты главарей террористов Донбасса

"Вице-премьер ДНР" Владимир Антюфеев и "первый председатель Совета министров ДНР" Александр Бородай "воевали" на Донбассе в основном в барах и пятизвездочных отелях.
Об этом в запрещенной соцсети "ВКонтакте" написал один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
Кроме того, он признался, что "на подвалы" забирали всех подряд, а не только преступников.
"Я мог бы о штабе РПА, который располагался как раз в здании СБУ, многое рассказать. Про забитый десятками людей подвал, из которых большинство на поверку оказались просто случайно задержанными пьяницами", - написал он.
Стрелков также подтвердил, что вся техника террористов была не трофейная украинская, а российская.
#Гиркин: "Я полагаю, не надо пояснять разницу между "трофейной" и "приобретенной" (техникой)". А про забитый десятками людей подвал в "штабе #РПА" и битвы #Бородай, #Пинчук'а и #Антюфеев'а в 5-звёздочном отеле я вам ничего не расскажу. Да-да, не расскажу https://t.co/79Za57HNlU pic.twitter.com/REJ89jYXGE— Necro Mancer (@666_mancer) 2 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Гиркин (Стрелков) в своем интервью признался, что без суда расстреливал людей в Славянск в 2014 году. Причем среди расстрелянных были как его подчиненные, так и люди, которых он посчитал украинскими шпионами и диверсантами.
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