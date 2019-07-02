"Воевали по ночам в отелях": Стрелков сдал очередные секреты главарей террористов Донбасса

"Вице-премьер ДНР" Владимир Антюфеев и "первый председатель Совета министров ДНР" Александр Бородай "воевали" на Донбассе в основном в барах и пятизвездочных отелях.

Об этом в запрещенной соцсети "ВКонтакте" написал один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Кроме того, он признался, что "на подвалы" забирали всех подряд, а не только преступников.

"Я мог бы о штабе РПА, который располагался как раз в здании СБУ, многое рассказать. Про забитый десятками людей подвал, из которых большинство на поверку оказались просто случайно задержанными пьяницами", - написал он.

Стрелков также подтвердил, что вся техника террористов была не трофейная украинская, а российская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Гиркин (Стрелков) в своем интервью признался, что без суда расстреливал людей в Славянск в 2014 году. Причем среди расстрелянных были как его подчиненные, так и люди, которых он посчитал украинскими шпионами и диверсантами.

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